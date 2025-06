Lazio, Isaksen riaccoglie Sarri: "Non vedo l'ora di rivederlo"

Dal ritiro della Danimarca, Isasken ha espresso la sua felicità per il ritorno di Sarri sulla panchina della Lazio. L'ala biancoceleste ha parlato così in conferenza stampa: "Non vedo l'ora di rivedere Sarri. È stato bello averlo con me quando sono arrivato alla Lazio. Ora è di nuovo qui. Non vedo l'ora di vedere se avrà nuove idee".

Isaksen è arrivato alla Lazio nell'estate del 2023, all'inizio dell'ultima stagione del tecnico toscano, prima delle sue dimissioni di marzo 2024. Dopo un primo periodo duro di adattamento, in cui l'ex Midtyjlland aveva faticato parecchio a imparare i rirmi del gioco di Sarri e ritagliarsi spazio in campo, pian piano stava riuscendo ad emergere. Poi col cambio di guida tecnica e l'arrivo di Tudor il suo percorso si era interrotto. Quest'anno con Baroni e con l'esperienza accumulata la stagione precedente il danese è riuscito a imporsi. I 6 gol e 6 assist tra campionato e coppa sono stati a suo dire merito anche di quanto aveva imparato proprio con Sarri e adesso il ragazzo freme per tornare a muoversi nel 4-3-3 sarrista che ne può esaltare ancora di più le qualità tecniche.