Lazio, per il mercato tornano di moda i pupilli di Sarri: ecco perché stavolta potrebbero arrivare

Col ritorno di Sarri alla Lazio si riaprono vecchi scenari di mercato. Il tecnico toscano aveva indicato già durante la sua prima esperienza in biancoceleste alcuni profili che avrebbe voluto nella sua squadra. Fazzini, Parisi e Colpani in particolare - poi cercati dal club anche l'estate scorsa e a gennaio, ma sempre senza successo - erano tre dei suoi preferiti. Oggi l'incontro dell'allenatore con la dirigenza a Formello servirà soprattutto per definire le strategie di mercato: la società ha promesso al Comandante che stavolta seguirà le sue indicazioni sul mercato (pur nei limiti delle proprie possibilità di spesa), quindi un ritorno di fiamma per quei tre è più che probabiile. A maggior ragione ora che le condizioni sono molto diversa da un paio di anni fa.

A fare il punto della situazione ci pensa oggi il Corriere dello Sport. La retrocessione dell'Empoli intanto non potrà che far abbassare il prezzo di Fazzini. A gennaio, prima di virare su Belahyane, Lotito e Fabiani avevano messo sul piatto 10 milioni più bonus, mentre l'Empoli non si era mai mosso dai 12 milioni di parte fissa. La trattativa si era così arenata ma adesso, con il centrocampista classe 2003 che vuole giocare in Serie A, i margini per riparire i discorsi sembrano esserci. Situazione simile per Colpani, di rientro a Monza dopo il prestito flop alla Fiorentina. Il classe '99 cerca una nuova occasione in A per rilanciarsi dopo un'annnata condizionata da infortuni e un feeling mai sbocciato nell'ambiente Viola. I brianzoli puntano a fare cassa quindi il cartellino del Flaco, come era stato soprannominato dai tifosi, può diventare un'occasione. E poi c'è Parisi, che era la prima scelta di Sarri nel 2023, quando poi invece la società decise di virare su Pellegrini. Se dovesse partire uno tra Tavares o proprio l'ex terzino della Juventus - appena riscattato al termine del prestito biennale - l'esterno difensivo classe 2000 potrebbe diventare l'obiettivo numero 1 per sistemare la linea a 4 davanti a Provedel.