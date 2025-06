Lazio, possibile nuovo tentativo a centrocampo per Fazzini

Jacopo Fazzini torna in orbita Lazio. Ne parla oggi Il Messaggero, spiegando che con la retrocessione dell'Empoli le pretese del club toscano per il cartellino del calciatore quasi certamente scenderanno rispetto al recente passato. La mezzala U21 azzurra infatti non è la prima volta che viene accostata ai biancocelesti. A gennaio l'acquisto sembrava a un passo, ma i club non trovarono l'accordo tra bonus e parte fissa proprio sul prezzo da corrispondere per il trasferimento. E anche durante la prima era Sarri a Formello il nome di Fazzini è circolato più di una volta. Questa estate può essere quella buona per andare fino in fondo.

Le caratteristiche del numero 10 degli azzurrini, che sarà impegnato per l'Europeo di categoria tra l'11 e il 28 giugno, si sposano alla perfezione con le richieste tecniche di Sarri per quel ruolo. L'anno scorso in toscana ha realizzato 4 gol e 1 assist. Non sono bastati per salvare la squadra del presidente Corsi dalla Serie B, ma adesso il ragazzo vuole continuare ad affermarsi nel massimo campionato. Oltre la Lazio c'è anche il Torino su di lui. I biancocelesti però vorrebbero provare a giocare d'anticipo, anticipando il colpo prima che l'Europeo possa eventualmente far birllare la stella di Fazzini agli occhi di altre pretendenti. La palla è nelle mani di Lotito e Fabiani che devono decidere se cogliere o meno l'occasione accelerando già nei prossimi giorni.