Lazio, priorità agli esuberi: ecco tutti i nomi che cercano sistemazione

Oggi inizierà a prendere forma la nuova Lazio di Sarri. A Formello il neo-allenatore biancoceleste incontrerà Fabiani e Lotito per iniziare a programmare la stagione, a cominciare proprio dal mercato. Il tecnico toscano vuole una rosa sostanzialmente già strutturata nelle sue parti principali già per l'inizio del ritiro estivo a metà luglio. Ecco perché la priorità assoluta sarà la cessione degli esuberi. Oltre Basic, ci sono 11 rientranti dai prestiti per i quali trovare alla svelta una sistemazione, anche perché è urgente per la Lazio abbattere il più possibile il tetto ingaggi.

Di questi, solo tre hanno chance di permanenza, ma l'ultima parola spetterà comunque a Sarri. Si tratta di Cancellieri, Floriani Mussolini e Cataldi, che molto difficilmente sarà riscattato dalla Fiorentina dopo le dimissioni di Palladino e il probabile arrivo di Pioli. Per tutti gli altri invece non ci sarà bisogno di disfare le valigie: da Fares, Kamenovic e Marcos Antonio, fino agli ex primavera Sana Fernandes, Ruggeri e Crespi, mandati in giro a farsi le ossa, sono tutti di fatto già fuori dal progetto tecnico biancoceleste. Alcuni, come ad esempio Gabriele Artistico, di ritorno dal Cosenza, c'è la possibilità di essere insieriti come pedine di scambio in alcuni affari (nel caso specifico dell'attaccante romano classe 2002 si è parlato di un possibile inserimento nell'eventuale operazione per Esposito, ma per ora non c'è nulla di concreto). Altri invece (Diego Gonzalez, ma non solo) potrebbero trattare la rescissione contrattuale. Fabiani è al lavoro da giorni con procuratori e intermediari per accelerare su tutti i fronti e presentare già oggi a Sarri un piano preciso per lavorare insieme alla Lazio che verrà.