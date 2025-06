Lazio, rinnovo a un passo per Pedro: ecco i dettagli

Pedro e la Lazio ancora insieme. Come scrive Repubblica oggi, il fuoriclasse spagnolo ha trovato l'intesa di massima col club per il rinnovo del contratto e la firma arriverà a breve. Sarri lo aveva voluto all'inizio della sua prima esperienza in biancoceleste e anche adesso punterà molto sull'esperienza del 37enne canario, ex Barça, Chelsea e Roma, per risollevare la Lazio dopo una stagione negativa.

Un anno in più (scadenza 2026) alle stesse cifre (poco più di 2 milioni più bonus): dovrebbero essere questi i termini dell'accordo che Pedro sottoscriverà col club biancoceleste, del quale ormai è diventato un punto di riferimento. Proprio nella stagione appena conclusa è tornato a collezionare numeri che non registrava dai tempi del Barcellona. I suoi gol hanno tenuto a galla la Lazio fino alla fine, anche se poi non sono arrivati i risultati sperati al termine della stagione. Nella Capitale l'attaccante spagnolo ha trovato una sua seconda giovinezza e ha ancora voglia di dire la sua per togliersi qualche ultimo sfizio a fine carriera con la maglia biancoceleste. E con Sarri in panchina sa che può riuscirci.