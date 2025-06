Lazio, ufficiale il riscatto di Nuno Tavares dall'Arsenal

La Lazio muove la prima mossa sul mercato dopo l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina: Nuno Tavares a titolo definitivo.

La società biancoceleste ha annunciato sui propri canali di aver riscattato il terzino portoghese dall'Arsenal, il classe 2000 ha firmato un contratto con i capitolini per i prossimi tre anni, fino al 30 giugno 2028. La cifra concordata con i Gunners per il riscatto si aggira intorno ai 5 milioni di euro.



NUNO TAVARES RISCATTATO: IL COMUNICATO DELLA LAZIO - La S.S. Lazio comunica di aver tesserato definitivamente il calciatore Nuno Albertino Varela Tavares, proveniente dall’Arsenal F.C. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro fino al 30 giugno 2028.

LA STAGIONE DI NUNO TAVARES - La prima stagione di Nuno Tavares con la maglia della Lazio si è conclusa con 30 presenze complessive (23 in Serie A, 6 in UEFA Europa League, 1 in Coppa Italia), nessun goal all'attivo ma 9 assist per i compagni (8 in campionato, 1 in Europa League).

IL COMUNICATO DELL'ARSENAL - Nuno Tavares è passato a titolo definitivo alla Lazio, squadra di Serie A.

Il difensore 25enne è arrivato da noi dal Benfica a luglio 2021 e ha collezionato 28 presenze in tutte le competizioni. Ha segnato il suo primo goal ufficiale con noi nella vittoria per 3-1 contro il Manchester United nell'aprile 2022.

Nato a Lisbona, Nuno è entrato a far parte del vivaio del Benfica nel 2015, trascorrendo sei anni con il club. Dopo essere passato in prima squadra, Nuno ha esordito in grande stile, sollevando un trofeo a 19 anni nella vittoria del Benfica per 5-0 sullo Sporting Lisbona nella Supercoppa portoghese nell'agosto 2019.

Dopo la sua stagione d'esordio al club, il terzino offensivo ha trascorso periodi in prestito al Marsiglia, al Nottingham Forest e alla Lazio. Ha collezionato 39 presenze in tutte le competizioni con il Marsiglia nella stagione 2022/23, segnando sei goal e contribuendo al terzo posto in Ligue 1.

La stagione successiva arrivò il prestito al Nottingham Forest, dove Nuno collezionò un totale di 12 presenze tra Premier League e FA Cup. Nuno trascorse poi la stagione 2024/25 in prestito alla Lazio, dove collezionò 30 presenze in tutte le competizioni. Realizzò nove assist, otto dei quali nelle prime 10 partite di campionato.

Durante il suo prestito alla Lazio, Nuno ha ottenuto la sua prima presenza nella nazionale maggiore, subentrando come sostituto nella vittoria del Portogallo per 5-1 contro la Polonia nella UEFA Nations League, nel novembre 2024.

Tutti all'Arsenal desiderano ringraziare Nuno per il suo contributo al club e gli augurano il meglio per il futuro.

L'accordo è subordinato al completamento delle procedure normative.