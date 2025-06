Lazio, via alla partnership con il FC Rieti per l'Academy. Lotito: "Partiamo dal territorio per creare basi solide"

La Lazio Academy arriva in Sabina. Questa mattina a Rieti la società biancoceleste ha presentato ufficialmente, alla presenza del presidente Claudio Lotito e del suo omologo della società FC Rieti, Diego Leoncini, il progetto "Lazio Academy". Oltre alla realizzazione delle nuove strutture a Formello per dare corpo a un'iniziativa annunciata già da diversi anni, ma che solo in tempi recenti, superati i vari ostaoli burocratici, sta prendendo corpo, la società capitolina intende infatti avviare diverse collaborazioni nella regione Lazio. L'obiettivo - si legge nella nota ufficiale del club - è quello di dare ai giovani calciatori la possibilità di seguire un percorso formativo di eccellenza, guidato da tecnici certificati e formati direttamente dalla Società biancoceleste, all’insegna dei valori dello sport, del rispetto e dell’identità.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI - "Con questo progetto - ha dichiarato Lotito - vogliamo portare la Lazio tra la sua gente, nei luoghi che ne rappresentano le radici più profonde. La Lazio Academy nasce per offrire ai giovani un’opportunità concreta di crescita umana e sportiva, secondo i principi di meritocrazia, disciplina e appartenenza. La peculiarità dei territori è una nostra responsabilità: dobbiamo educare i ragazzi sia allo sport che al tifo sano, consapevole. Ripartire dal territorio significa creare basi solide, dare ai giovani un’identità e una prospettiva. Solo così, un domani, potranno arrivare al calcio di vertice portando con sé i valori della propria comunità". Quella col Rieti FC è quindi solo la prima mossa, cui seguiranno altre partnership che verranno avviate nel prossimo futuro. L'ambizione della Lazio è quella di creare una rete capillare in tutta la regione. Il numero uno del club del capoluogo della Sabina, Diego Leoncini, comunque ha commentato con entusiasmo questo progetto: "Siamo orgogliosi di accogliere la Lazio a Rieti e di diventare un presidio stabile del suo progetto Academy. La nostra città merita un centro di eccellenza dove i ragazzi possano crescere con competenza, entusiasmo e valori sani. La collaborazione con una società prestigiosa, ultracentenaria come la Lazio darà nuova linfa al nostro territorio, creando una vera e propria comunità attorno allo sport". E anche il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha applaudito l'inziativa “L’arrivo della Lazio Academy a Rieti è motivo di grande soddisfazione per l’intera comunità. Si tratta di un progetto di alto valore sportivo, educativo e sociale che rafforza il legame tra la città e una delle più importanti realtà del calcio italiano. Sosterremo con convinzione questo percorso, certi che rappresenterà un’opportunità concreta per i nostri giovani e un punto di riferimento stabile per il territorio”.