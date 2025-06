Le richiste di Pioli per tornare alla Fiorentina. Vuole una figura di contatto fra squadra e dirigenza

Sembra avanzare con sempre maggiore fiiducia la tarttativa che potrebbe portare Stefano Pioli a sedere, di nuovo, sulla panchina della Fiorentina. Le parti hanno trovato un'intesa per un triennale da circa 3 milioni di euro a stagione e nelle prossime ore proveranno a sistemare le questioni burocratiche che stanno ostacolando l'arrivo dell'attuale tecnico dell'Al-Nassr. Adesso, servirà lavorare su un'ulteriore richiesta che ha fatto l'allenatore parmigiano alla dirigenza viola.

PUNTO DI CONTATTO - Il tecnico chiede che venga introdotta all'interno della società una figura che possa fare da punto di mediazione fra la squadra e la dirigenza. Per capirsi, il ruolo che Oriali svolgeva all'Inter sotto la guida tecnica di Conte. Un ruolo che dovrà essere ricoperto da un profilo che conosce bene il complesso ambiente di Firenze e che, ovviamente, dovrà essere avallato dal presidente Rocco Commisso. Pradè e Ferrari sono al lavoro per capire quale possa essere il nome giusto in tal senso.