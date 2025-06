Lecce, occasione Corrado: può arrivare a zero, ma occhio a due top di Serie B

Si infiamma la corsa a Niccolò Corrado. Il terzino sinistro classe 2000, reduce da una stagione da 36 presenze in Serie B con la maglia del Brescia, è finito nel mirino di tre club tra Serie A e Serie B: Lecce, Monza e Bari.

La situazione contrattuale del giocatore è attualmente in una fase di transizione. Dopo la mancata iscrizione del Brescia al prossimo campionato di Serie C, Corrado potrebbe svincolarsi a parametrozero, rendendosi di fatto un’occasione di mercato ghiotta per diversi club, in particolare per quelli alla ricerca di rinforzi a basso costo ma con esperienza e qualità.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Corrado ha maturato una buona esperienza in cadetteria, vestendo le maglie di Ternana, Modena e, appunto, Brescia, totalizzando oltre 100 presenze in Serie B nelle ultime tre stagioni. Nell’annata appena conclusa ha collezionato anche un goal e due assist, numeri non eccezionali ma indice di una continuità importante, soprattutto considerando le difficoltà ambientali e societarie vissute dalle Rondinelle.

Ora Corrado guarda al futuro e le pretendenti non mancano. Il Lecce, reduce da una salvezza al cardiopalma in Serie A, vede in lui un’opzione giovane e funzionale per la corsia mancina. Il Monza, che punta al ritorno immediato in Serie A, vuole rinforzare il reparto con profili italiani e affidabili. Infine, il Bari, che vuole costruire una rosa solida per puntare alla promozione diretta dopo la delusione dell’ultima stagione, considera Corrado un possibile titolare.

La corsa è aperta. E il destino di Niccolò Corrado, questa volta, potrebbe portarlo lontano da una Serie B che lo ha visto protagonista negli ultimi anni.