L'Italia s'è persa. I giocatori tornino al centro del nostro calcio, non è più il momento di puntare tutto sui ct

Una direzione che, a differenza di certe scuole di pensiero di un passato nemmeno troppo lontano, mette al centro quella che l'essenza da sempre di questo gioco:Perché gli estremismi non funzionano mai e non è immaginabile di affidarsi ad un portiere e 10 solisti che sappiano coordinarsi tra di loro e che affidino al solo istinto la giocata da mettere in atto di volta in volta.

L'ennesima figuraccia della nostra Nazionale, incapace ormai di far valere il proprio status ed il proprio blasone contro avversari che una volta appartenevano alla classe media e oggi invece ci sbattono in faccia tutti i nostri limiti, necessita di correttivi drastici ed immediati. Nella speranza che, prima o poi, venga voglia di risolvere i problemi alla radice mettendo in atto quella che, alla base, deve essere una vera rivoluzione culturale nel nostro calcio. Oggi però non c'è tempo e, con una qualificazione diretta al prossimo Mondiale già quasi compromessa del tutto, serve fare tutto il possibile per garantirsi rapidamente il secondo posto e arrivare più che preparati all'eventuale spareggio del marzo 2026. La debacle in Norvegia ha ribadito una volta di più che il bagaglio qualitativo dell'Italia è tremendamente povero di soluzioni: la scelta di abbracciare la tendenza a schierare un 3-5-2, teoricamente all'insegna della compattezza, con centrocampisti ed esterni abituati a percorrere diversi chilometri ma generalmente poco propensi agli uno contro uno, ha fatto il suo tempo.

Pensare di continuare a perseguire questa strada e di giustificarla col desiderio di mettere a loro agio le tipologie di calciatori che abbiamo costruito nell'ultimo decennio regge fino ad un certo punto. Invece che uscirsene con frasi come “Bastoni non sa giocare in una difesa a quattro” o “Esterni alla Dimarco, alla Udogie, alla Cambiaso rendono meglio in un centrocampo a cinque” andrebbero sostituite con profonde riflessioni su come questi ragazzi siano stati istruiti, plasmati ed eventualmente “corretti” nel loro percorso calcistico. Siccome quelli che abbiamo scelto sono solo degli esempi e il discorso può serenamente essere allargato ad altri calciatori e ad altri contesti, a nessuno viene il sospetto che negli ultimi tempi uno dei principali danni creati al movimento sia stato quello di eliminare le specificità di certi ruoli per rincorrere dei modelli che hanno finito per stritolare il talento?

In Italia, è vero, da parecchio tempo fatichiamo ad esprimere fuoriclasse o comunque giocatori che anche all'estero facciano parlare di sé e si ritagliano una dimensione extra-nazionale. Se pensiamo agli ultimi 10-15 anni – quando è iniziata la nostra profonda crisi – all'infuori di Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma e, in parte, di Giuseppe Rossi – quali atleti di livello superiore siamo riusciti a costruirci in casa per poi vederli esprimersi ad alto livello pure in altri campionati o nelle manifestazioni internazionali? Stiamo pur sempre parlando di giocatori che non potranno mai aspirare a raggiungere lo status di autentiche icone come i Baresi, i Maldini, i Baggio, i Del Piero, i Totti, per dire. Abbiamo avuto certamente Barzagli, Bonucci, Chiellini, un terzetto difensivo che, per quanto fatto sia con la Juventus che in azzurro, in molti ci hanno invidiato. Ma poi finisce tutto.

C'è di più. Le nostre nazionali Under - eccezion fatta per l'Under 23, che è ormai una sorta di seconda squadra - da circa un decennio hanno cominciato a raccogliere risultati e piazzamenti in serie, raggiungendo regolarmente le fasi finali di Europei e Mondiali di categoria (in qualche caso anche vincendo) ma, cosa più importante quando si parla di giovani, esprimendo ragazzi con potenziale pronti ad affacciarsi nel calcio dei più grandi. La domanda è: che ne è stato di loro e cosa ne sarà di quelli che arriveranno dopo? Perché con le Under 17, Under 18, Under 19 e Under 20 hanno la possibilità di esprimersi e di brillare e poi manca sistematicamente lo step successivo per arrivare al professionismo vero e proprio? Perché Spagna, Francia, Inghilterra, Portogallo e Germania (per citare i modelli più eclatanti) creano naturalmente le opportunità per costruire da subito, senza paure ed esitazioni, il loro futuro, mentre i nostri diventano solo uno specchietto per le allodole per riempirsi la bocca quando vinciamo i tornei giovanili e poi non sono mai considerati pronti per qualcosa di più?

Nella speranza, come dicevamo, di correggere da subito la rotta e di ricominciare dalle basi, dai giusti esempi e dai giusti insegnamenti nelle scuole calcio e poi nei settori giovanili delle squadre dilettantistiche e professionistiche, iniziare a premiare maggiormente il talento. Con coraggio e pure con la giusta sfrontatezza. Perché peggio di così non si può fare. O forse sì, mancando per esempio la terza partecipazione consecutiva ad un Mondiale. Mandando completamente in frantumi quel minimo di credibilità e reputazione che ancora abbiamo e infliggendo forse all'intero sistema il definitivo colpo di grazia. Economico ma soprattutto sociale, perché – se non lo si fosse ancora capito – in Italia il calcio non è soltanto un gioco. E' un settore, pure industriale, in aperta crisi che corre verso l'implosione procedendo di questo passo. La corda è stata tirata da un pezzo, si tratta di capire solo quasi si spezzerà.

