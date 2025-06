Lotito: "L'addio di Inzaghi all'Inter? Storia di una morte annunciata"

Al termine della presentazione del calendario della Seria 2025/26 ha parlato Claudio Lotito. Il presidente della Lazio ha commentato il recente addio di Simone Inzaghi all'Inter. Ripercorrendo anche quanto accaduto nel 2021, quando il tecnico piacentino aveva lasciato i biancocelesti per andare a Milano.

INZAGHI - "Non esprimo giudizi sul comportamento delle persone. Dico solo che è la storia di una morte annunciata. Marotta deluso da Inzaghi? Sai qual è il problema? Quando uno deve vince tutto, deve vince il Triplete e poi non vince niente...noi alla Lazio la stessa cosa. Eravamo proiettati, ma siamo le due che non abbiamo raggiunto gli obiettivi che tutti pensavano avremmo raggiunto. Rivissuto cosa successo nel 2021? La considerazione fu fatta nella notte successiva a una cena nel nostro centro sportivo. Io avevo già firmato il contratto, lui avrebbe dovuto firmare la mattina dopo. La notte gli ha portato consiglio e infatti oggi sta in Arabia col contratto".

TARE - "Igli è un professionista. L'ho introdotto io nel ruolo di direttore sportivo. Ha qualità, è una persona seria. Con la Lazio è stato corretto".

CASO ACERBI - "Rifiuto della Nazionale? Dovete chiedere a Marotta e ad Acerbi perché ha fatto questa scelta".