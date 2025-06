Lotito "striglia" Gravina: "Quando la Lazio non funziona, la responsabilità è mia. Fatevi una domanda e datevi una risposta"

Claudio Lotito ha parlato in occasione della tre giorni del Festival della Serie A, che si sta tenendo a Parma il 6,7 e 8 giugno. Il presidente della Lazio ha visto Norvegia-Italia, ma non ha voluto esprimere la sua opinione sulla prestazione: "Ho visto la partita, ma non esprimo nessun giudizio perché non mi compete. Non sono in Federazione, quelle sono dinamiche interne che non conosco. Sicuramente il risultato testimonia una qualità della squadra e del gioco che non corrisponde a quelli che erano i fasti passati".

MONDIALE - "Non esprimo giudizi, io penso che la storia lo farà. Esperienza negativa? Dovete chiederlo alle persone preposte a fare le valutazioni di merito. Mancare il Mondiale sarebbe un dramma per l’Italia, queste sconfitte fanno male al sistema calcio e creano un vulnus sulla credibilità e la qualità. Ricorderete che eravamo ambiti da tutti come il calcio migliore a livello mondiale e pensate anche a tutto l’indotto che ne consegue nel momento in cui naufraga un progetto questo non fa piacere e crea un danno a tutta la collettività".

SPALLETTI - "Non conosco le situazioni e non esprimo giudizi. Mi porrei un interrogativo, nel momento in cui si ripetono in modo sistematico alcuni risultati, sul perché e su cosa bisogna fare per evitare che ciò accada.

RESPONSABILITA' - "La mia è una ricetta legata al merito. Chiaro che quando uno svolge un ruolo e il merito tradisce questo ruolo perché tradito dai risultati, dovrebbe assumere una posizione chiara in maniera automatica e rispettosa dell’interesse collettivo. Se poi tutela certe posizioni, uno rimane lì a vita.Quando la Lazio non funziona la responsabilità è del presidente, quindi fatevi una domanda e datevi una risposta".