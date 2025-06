Macedonia del Nord-Belgio: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il Belgio inizia il suo cammino nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2026 e lo fa in trasferta, sul campo della Macedonia del Nord.

Terza giornata delle dieci previste per ogni gruppo e nel J i Diavoli Rossi di Rudi Garcia giocano il loro primo incontro contro la formazione macedone guidata da Milevski, che ha già ottenuto 4 punti nelle prime due partite. Nello stesso girone ci sono Galles, Kazakistan e Liechtenstein.

Tutte le informazioni su Macedonia del Nord-Belgio: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

MACEDONIA DEL NORD-BELGIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Macedonia del Nord-Belgio

Data: venerdì 6 giugno 2025

Orario: 20.45

Canale tv: Sky Sport Uno

Streaming: Sky Go, NOW

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD-BELGIO

MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Dimitrievski; Zajkov, Serafimov, Musliu; Ilievski, Alimi, Kostadinov, Alioski; Bardhi; Miovski, Elmas. Ct. Milevski.

BELGIO (4-3-3): Sels; Meunier, Faes, Debast, Castagne; De Bruyne, Raskin, Vanaken; Trossard, Lukaku, Doku. Ct. Garcia.

DOVE VEDERE MACEDONIA DEL NORD-BELGIO IN TV - La sfida tra Macedonia del Nord e Belgio sarà trasmessa in diretta tv da Sky: il canale di riferimento è Sky Sport Uno.

MACEDONIA DEL NORD-BELGIO IN DIRETTA STREAMING - Macedonia del Nord-Belgio sarà disponibile anche in diretta streaming. I clienti Sky hanno a disposizione l'app Sky Go per dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

Un'alternativa è costituita da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, selezionando il pacchetto 'Pass Sport' e sottoscrivendo un abbonamento.