Marotta: "Inzaghi ci ha detto che il suo ciclo all'Inter era finito, ci ha trovato in parte impreparati. Vi spiego la scelta di Chivu"

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato in diretta dal Festival della Serie A di Parma, in occasione della composizione dei calendario: ”Se vinci sei un bravo ragazzo, se perdi lo sei molto di meno. La debacle di 7 giorni fa parte del calcio, ma arrivare secondi nella competizione calcistica più importante al mondo è qualcosa di straordinario e esserci arrivati per due volte in tre anni lo è ancora di più. È vero, c’è delusione ma fa parte del gioco".

"Lunedì ci raduneremo per il Mondiale per club e anche questo è motivo di orgoglio, ma nel calcio tutto si brucia con velocità estrema e l’imprevedibilità regna sovrana, tant’è che martedì il nostro allenatore ci ha detto che il suo ciclo all’Inter era finito. Per noi non era così perché la vicinanza della finale ci aveva portato a non toccare questo argomento, ma lo stesso Inzaghi questa decisione l’ha presa solo il lunedì dopo la sconfitta. Poi leggo i giornali che parlano di confusione da parte nostra, noi abbiamo semplicemente incassato questa decisione che ci ha trovati parzialmente impreparati e di conseguenza ci siamo mossi".

"I giornali davano nomi più disparati ma la prima cosa da fare quando si cambia un allenatore è identificarne il profilo, una strategia delineata tra proprietà e management. Il profilo adatto era quello di un allenatore giovane che sposasse la linea della proprietà e che mettesse in atto la valorizzazione del patrimonio giovanile. L’Inter è un grande club con l’obbligo di partecipare a certe competizioni per vincere. Per vincere non sono necessari solo i soldi ma anche altre qualità, qualità che pensiamo possa avere Cristian Chivu. Questa da parte nostra è una prova di coraggio, qualità pura dei leader. Ma l’importante è avere una società forte e un programma ben definito”.

Partiamo dall'arrivo di Chivu... lo possiamo dire?

"Abbastanza, sorride (ndr)".

Come commenta questo scettiscismo intorno all'Inter?

"La risposta è semplice: è normale. Nel calcio se vinci sei bravo, se perdi lo sei molto meno. È rimasto l'amaro in bocca a tutti per la nostra debacle di sette giorni fa, ma fa parte del calcio. Essere arrivati secondi non è un fallimento ma motivo d'orgoglio, perché essere arrivati in finale di Champions, che è la competizione più importante per club, è straordinario. Ed è ancora più straordinario averlo fatto per due volte in tre anni. Bisogna esaminare anche questo. Vero, c'è amarezza e profonda delusione, ma dico con decisione che la nostra stagione, che non è ancora conclusa perché ci sarà il primo Mondiale per Club dove noi e la Juve rappresenteremo l'Italia, è motivo d'orgoglio. Il calcio è un mondo dove tutto si brucia con velocità estrema, ma martedì noi abbiamo assistito ad una dichiarazione del nostro allenatore (Inzaghi, ndr), che è stato l'attore principale, il quale ci ha detto 'Credo di ritenere finito il mio ciclo nell'Inter e preferisco fare una nuova esperienza'. Molti sostengono che ce lo potessimo immaginare, ma non è così perché l'avvicinamento alla finale ci ha portato a non toccare questo argomento nella settimana precedente. Dico con altrettanta schiettezza che Inzaghi ha preso questa decisione solo il lunedì successivo alla sconfitta col PSG. Leggendo i giornali si parla di scettiscismo e confusione, ma abbiamo semplicemente incassato questa decisione, che ci ha trovato parzialmente preparati perché non c'era la certezza dell'addio, e ci siamo mossi. I giornali hanno dato i nomi più svariati, ma tutti profili completamente diversi. La prima cosa che va identificata quando si cambia un allenatore è il profilo, che è conseguenza di una strategia e delle linee guida. Dopo che il management ha delineato la strategia, allora si va sul profilo adatto: ci serviva un allenatore giovane che sposasse in pieno le linee guida della società e che mettesse in atto una valorizzazione del patrimonio giovanile. L'Inter è un grande club e ha l'obbligo di partecipare alle competizioni tentando di vincere, e per questo sono necessarie tante qualità. Qualità che abbiamo ritenuto ci fossero nel caso di Chivu, di cui non posso dare ancora l'ufficialità perché c'è un aspetto burocratico sul tesseramento da superare con il Parma, ma chiuderemo con lui. È il profilo adatto per gli obiettivi che ho elencato. Non è una forma di confusione ma di coraggio, che è insito nei leader. L'importante è che ci sia una società forte, una proprietà forte e un programma ben definito".

"In questi giorni sono stato bombardato da migliaia di mail dove mi suggerivano che allenatore prendere con profili diversi. Mi hanno scritto tutti, appassionati di calcio, giornalisti e direttori sportivi"

"Ridimensionamento con Chivu? Assolutamente no, si colloca nelle nostre linee guida. Cercavamo un profilo del genere". A margine della presentazione dei calendari, Marotta ha parlato ancora della scelta di Chivu.

CHIVU - "Si coniuga con le linee guida della società e rappresenta tutti i valori che cercavamo: siamo contenti di questa simbiosi e siamo assolutamente orgogliosi di questa scelta. Alcune voci parlano di ridimensionamento e confusione, sono assolutamente da cancellare: l'Inter quando partecipa ad una competizione deve farlo per raggiungere il massimo. La squadra è forte, la puntelleremo al meglio con un allenatore coraggioso e giovane. Cosa non è andato con Fabregas? Niente, non ci abbiamo neanche parlato:abbiamo chiesto al Como di poter sondare la responsabilità come è giusto nel mondo del lavoro. Non è stato possibile, ma Chivu non è la riserva".

ADDIO INZAGHI - "Sappiamo che il calcio è caratterizzato dall'imprevedibilità: la sua decisione è stata in parte preventivabile ma non del tutto. Abbiamo provato in tutti i modi a convincerlo ma non è stato sufficiente: era giusto quindi che le strade si separassero e lui inizi un'esperienza nuova. Noi lo ringraziamo per quello che ha fatto, andiamo avanti con grande ottimismo perché siamo l'Inter: con coraggio per la scelta fatta e con la determinazione di regalare ai tifosi serate emozionanti e magari trofei".BONNY E HOJLUND - "Noi abbiamo lavorato da mesi su eventuali ritocchi: sicuramente sappiamo che l'attacco è oggetto di maggiore attenzione, i nomi che hai fatto possono rientrare in un elenco di altri nominativi che saranno oggetti di sondaggi e negoziazioni".