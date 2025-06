Milan, al via la stagione 2025-26: ufficiali le date del ritiro, raduno il 7 luglio. Tutte i dettagli

Il Milan ha già precisamente organizzato quello che sarà il via della prossima stagione. Il 4 e 5 luglio sono in programma i soliti test, poi successivamente la squadra rossonera del neo allenatore Massimiliano Allegri si ritroverà poi a Milanello la sera di domenica 6. Lunedì 7 sarà il giorno del raduno, con allenamento al mattino visibile nè al pubblico e nè ai media. In seguito, ci sarà una sessione pomeridiana in programma alle 17 sul campo esterno.

Il Milan vedrà nascere la propria preparazione estiva a Milanello, prima di tuffarsi in un'importante tournée orientale che preparerà ai primi appuntamenti ufficiali. Il Diavolo giocherà contro l'Arsenal a Singapore il 23 luglio, contro il Liverpool a Hong Kong il 26 e contro il Perth Glory a Perth, Australia, il 31 luglio. Già fissata anche un'amichevole a Dublino contro il Leeds United il 9 agosto. La prima gara ufficiale sarà contro il Bari, allo stadio San Siro e sarà valida per i trentaduesimi di Coppa Italia (chiaramente, la data dev'essere ancora ufficializzata).