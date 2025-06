Milan, Allegri chiama Vlahovic per strappare il "sì": il Fenerbahçe tenta la Juventus con un’offerta super

Il domino degli attaccanti è appena iniziato e vede Vlahovic tra i protagonisti più interessati. Dusan sperava nell’Arsenal, forte della stima nei suoi confronti del neo direttore sportivo Berta, ma da Londra non arrivano segnali positivi. I Gunners, infatti, sono vicini alla definizione con il Lipsia della trattativa per il centravanti sloveno Sesko.

CONTATTO- Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di come Vlahovic sia un’idea concreta del Milan. Un’idea caldeggiata da Allegri che ha già mandato un messaggio all’attaccante serbo per manifestargli sia il suo desiderio di averlo con sè nella prossima stagione sia la bontà del progetto Milan. Il nodo principale resta l’ingaggio perché la Juventus su Vlahovic non fa prigionieri e sarebbe aperta a parlarne anche con una diretta concorrenza.

CONCORRENZA - Trova conferme l’indiscrezione rilanciata da Sportitalia: nelle scorse ore il Fenerbahçe ha annunciato un’offerta alla Juventus da 30/35 milioni di euro per Vlahovic. Al giocatore sarà proposto un quadriennale da 10 milioni di euro netti a stagione. Cifre importanti sulla carta in attesa dei documenti scritti e di una risposta da parte dell’attaccante serbo. Sullo sfondo l’Atletico Madrid che ha solo preso informazioni sulla situazione dell’ex Fiorentina.