Milan, chiusa la trattativa per Pellegrino al Boca Juniors: le vere cifre finali

Hasta luego, Marco. Il Milan saluta il difensore argentino Pellegrino che torna a giocare in Argentina a titolo definitivo. Non era ancora il tempo per il classe 2002, arrivato in Italia due estati fa e ancora acerbo per un livello così alto come quello del club rossonero.

I DETTAGLI- Nella notte Igli Tare ha chiuso l’operazione Pellegrino con il Boca Juniors per la soddisfazione di tutte le parti interessate alla negoziazione. Gli Xeneizes verseranno nelle casse del Milan circa 4,5 million di euro per il cartellino del difensore centrale che ha giocato in prestito all’Huracan nell’ultima stagione. Il club rossonero si è garantito anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

RETROSCENA- Possiamo svelarvi anche un retroscena curioso: nei giorni scorsi Pellegrino, tramite il suo agente, aveva manifestato il suo desiderio di tornare al Milan e Allegri era anche disponibile a provarlo nella pre-season. Poi la chiamata di un club così importante come il Boca Juniors e l’offerta da plusvalenza al Milan hanno fatto la differenza.