Milan Futuro, speranza ripescaggio: quali squadre rischiano di non iscriversi alla Serie C e cosa dice il regolamento

Il primo anno in Serie C del Milan Futuro, la formazione Under 23 dei rossoneri, si è concluso con la retrocessione in Serie D dopo il playout con la Spal. C'è, però, ancora una speranza di giocare la prossima stagione nella terza serie del calcio italiano ed è legata alla possibilità di essere ripescato.

IL REGOLAMENTO - Nel comunicato dello scorso 7 febbraio 2025, la FIGC sottolineava che si è stabilito che, per l'eventuale integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2025/26, si procederà con il seguente ordine:

- Una Seconda Squadra di Serie A

- Una società che abbia disputato il Campionato Nazionale Serie D

- Una società retrocessa dal Campionato di Serie C

PRECEDENZA - Con questi criteri la precedenza sarebbe dell'Inter Under 23, che l'anno prossimo avrà la sua seconda squadra. Poi il Ravenna e il Legnago Salus. Anche all'interno, poi, delle formazioni retrocesse dalla Serie C, ci sono dei parametri da prendere in considerazione per essere davanti nella graduatoria:

A) Giovani calciatori convocati nelle Nazionali Italiane (valore 40%)

B) Classifica finale dell'ultimo Campionato (valore 30%)

C) Numero medio degli spettatori allo stadio nelle stagioni sportive 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (valore 30%)

Il Milan sarebbe in quarta posizione nella graduatoria delle ripescate in quanto viene considerata come seconda squadra e non come squadra di Serie C retrocessa: ai rossoneri, per tornare in Serie C, servirebbe che fossero respinte almeno quattro domande di iscrizione. E, stando a quanto sta accadendo nelle ultime ore, con la scadenza per gli adempimenti economico-finanziari da rispettare entro le 23:59 di oggi (venerdì 6 giugno), c'è una possibilità per le situazioni di Spal, Lucchese e Rimini. La Triestina, invece, avrebbe depositato tutta la documentazione per l'iscrizione, anche se l'ultima parola in merito spetterà alla Covisoc che esaminerà i documenti.

LUCCHESE - Il termine ultimo per salvare il club toscano è già scaduto. La Lucchese, che aveva ottenuto la salvezza sul campo, è già fallita. Tanto che che l'amministrazione comunale di Lucca ha già proceduto con la risoluzione della concessione relativa allo staio Porta Elisa: "A seguito delle vicende che hanno condotto al fallimento della società Lucchese 1905, l’amministrazione comunale comunica di aver formalmente risolto la concessione relativa allo stadio Porta Elisa, all’adiacente centro sportivo ‘Sandro Vignini’ e ai campi sportivi di San Vito e Sant’Anna. L’obiettivo è mantenere gli impianti in condizioni adeguate per l’uso da parte della cittadinanza e delle associazioni sportive del territorio, in attesa di una nuova compagine societaria che possa garantire il futuro della Lucchese, alla quale sarà ovviamente legata la nuova concessione".

SPAL - L'altra situazione molto critica sembra essere quella della Spal. Il club di Joe Tacopina starebbe andando verso il fallimento: i soldi neccessari - circa 3 milioni più la fideiussione di 700.000 euro, non sarebbero arrivati dagli Stati Uniti e, come riporta l'Ansa, non sarebbero nemmeno giunte comunicazioni dal patron.

RIMINI - L'apprensione in casa Rimini è alta. Alle 15:00 non erano ancora stati accreditati gli stipendi di marzo e aprile, con la società che sta lavorando alla fideiussione. Il termine ultimo è alle 23:59, dopodiché, senza i pagamenti, non ci sarà l'iscrizione alla Serie C.