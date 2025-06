Milan, il Marsiglia non riscatta Bennacer ma propone un nuovo prestito: la situazione

La stagione del Milan inizierà il prossimo 7 luglio, giorno del raduno. Massimiliano Allegri potrebbe riabbracciare Ismael Bennacer che negli ultimi 6 mesi ha giocato in prestito al Marsiglia. Un'esperienza iniziata bene, con 2 assist decisivi, ma conclusa con qualche difficoltà di troppo tanto che sono state solo 12 le presenze raccolte con mister De Zerbi. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il club francese non eserciterà il diritto di riscatto a 12 milioni per il centrocampista algerino.

NUOVO PRESTITO - Il direttore sportivo Benatia e l'allenatore De Zerbi sono due sostenitori di Bennacer da diverso tempo.L'esperienza vissuta insieme al Marsiglia ha rinforzato la stima reciproca e alla base della scelta di non esercitare l'opzione d'acquisto ci sono valutazioni economiche in relazione al fatto che Ismael, complici i tanti infortuni delle stagioni passate, non ha potuto dare il proprio 100%. Il centrocampista algerino però resta in orbita Marsiglia perché gli uomini mercato stanno dialogando con il Milan per ottenere nuovamente il prestito dell'ex Empoli.

LA SITUAZIONE - Nei prossimi giorni Tare prenderà in mano il dossier Bennacer: l'intenzione è quella di parlare sia con il ragazzo che con Allegri per capire realmente le motivazioni e le intenzioni in vista della prossima stagione. L'idea generale sarebbe quella di cedere il centrocampista algerino a titolo definitivo ma il club è aperto al dialogo con il Marsiglia.