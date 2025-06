Una stagione appena conclusa, una prossima che è da programmare nei minimi dettagli. Il Milan sta cominciando già a ripartire, avendo inserito nel proprio organigramma sia il nuovo direttore sportivo Igli Tare che il neo tecnico Massimiliano Allegri. L’annata che verrà, la 2025/26, sarà contrassegnata dall’assenza dei rossoneri dalle competizione europee, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna e l’8° posto nell’ultimo campionato.

Un nuovo corso del Milan nel quale il club di Via Aldo Rossi avrà come massima priorità per la Serie A la qualificazione all’edizione 2026/27 della Champions League sia per questioni meramente sportive che dal punto di vista economico. Il Milan, infatti, nelle due ultime stagioni ha fatto registrare degli utili in bilancio. Un segno positivo destinato a durare grazie alle plusvalenze, in particolar modo a causa della cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City.

Sembra ormai a un passo l’arrivo del centrocampista olandese in Premier League per circa 70 milioni di euro (di cui 55 di base fissa), bonus compresi (che si attestano attorno ai 15 milioni). Una cifra che, basandosi sulle stime effettuate da Calcio&Finanza, avrebbe un impatto positivo di oltre 38 milioni di euro fra plusvalenza e percentuale della stessa da retrocedere all’AZ Alkmaar, suo precedente club, una percentuale che sarà del 10% sulla base fissa da 55 milioni di euro pattuita fra Milan e Manchester City. Una strategia precisa da parte del club di Via Aldo Rossi che, grazie alla maggior parte dei bonus facilmente attivabile dalle clausole dell'affare Reijnders-Citizens, ha così potuto abbassare la cifra da versare nelle casse dell'AZ Alkmaar, cifra che avrebbe riguardato esclusivamente la base fissa dell'operazione di trasferimento.

In sostanza, secondo i dati analizzati da Calcio&Finanza, considerando già l’operazione Reijnders, l’esercizio 2024/25 del club rossonero farà registrare quindi un divario positivo tra ricavi e costi nell’ordine dei 13-14 milioni di euro, per un bilancio che si chiuderebbe dunque in utile per la terza stagione consecutiva. Una situazione che, in ogni caso, rimane in evoluzione vista l’apertura della finestra di calciomercato, introdotta per il Mondiale per Club e valida dal 1° al 10 giugno.