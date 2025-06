Milan, Leao impressiona sotto gli occhi del Bayern Monaco: cosa filtra sulla possibile offerta dei tedeschi

. Un mese nel quale, a seguito degli annunci del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, il club rossonero èDefinita quella di Tijjani Reijnders al Manchester City e sempre più avviate quelle di Mike Maignan al Chelsea e di Theo Hernandez (Atletico Madrid?), un'altra situazione da tenere sotto osservazione è quella di Rafael Leao.

Il numero 10 del Milan è stato protagonista di una prestazione molto positiva, da subentrante, in occasione della finale di Nations League poi vinta dal suo Portogallo ai calci di rigore contro la Spagna. Una prova che, secondo quanto riferisce Sportitalia, è stata seguita con attenzione da alcuni emissari del Bayern Monaco (la partita si giocava all'Allianz Stadium), club che da qualche settimana ha inserito il nome del calciatore nella lista dei potenziali obiettivi per rinforzare la trequarti offensiva. Discorsi avviati non ce ne sono ancora stati, ma i rumors sul corteggiamento del Bayern per Leao sono insistenti in Germania e la sensazione che inizia a serpeggiare è che nei prossimi giorni possano registrarsi novità.

Il Milan, dal canto suo, ha informalmente fatto trapelare in questi giorni una posizione molto chiara sull'argomento. Rafael Leao è ritenuto da Massimiliano Allegri e Igli Tare un calciatore centrale nel nuovo progetto e una sua eventuale cessione verrebbe presa in considerazione soltanto per una cifra davvero molto importante. Il contratto che lega l'attaccante portoghese alla società rossonera scade nel giugno del 2028 e al suo interno è prevista una maxi clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Un segnale che il Milan abbia voluto tutelarsi, al momento della firma, da possibili assalti dall'estero.

Ad oggi, il Bayern Monaco non vuole spingersi sino ai 90-100 milioni di euro che il club rossonero pretende per privarsi della sua pedina più preziosa. Dai media tedeschi continua a rimbalzare l'intenzione di abbassare sensibilmente la parte cash dell'eventuale operazione con l'inserimento di una o più contropartite tecniche gradite (il nome dell'ex difensore del Napoli Kim Min-jae su tutti), ma il problema principale è rappresentato dagli onerosi ingaggi percepiti dai giocatori che militano nella squadra campione di Germania. Ingaggi in gran parte fuori dai parametri economici del Milan attuale, ulteriormente penalizzato dal fatto di non partecipare alle competizioni europee nella prossima stagione.

