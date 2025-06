Reijnders al Manchester City, ci siamo: accordo di massima con il Milan, cifre e dettagli

Tijjani Reijnders al Manchester City, ora ci siamo: l'affare con il Milan è chiuso, il centrocampista olandese è pronto a iniziare la sua nuova avventura, giusto in tempo per il Mondiale per Club.

La trattativa iniziata da qualche settimana è arrivata alla sua conclusione, i contatti delle ultime ore hanno avuto gli effetti sperati dagli inglesi che hanno ormai definito tutti i dettagli dell'accordo con il club rossonero per assicurarsi il classe 1997, miglior centrocampista dell'ultima Serie A.

ACCORDO IN CHIUSURA - L'affare tra Manchester City e Milan era arrivato alle battute finali nella serata di martedì, come evidenziato da Fabrizio Romano, con i nuovi contatti che avevano portato a sensibili passi avanti. Ora i due club stanno definendo gli ultimi contorni dell'operazione che consentirà dunque a Reijnders, identificato come il sostituto ideale per Kevin De Bruyne, di essere a disposizione di Pep Guardiola per il Mondiale per Club.

CIFRE E DETTAGLI - L'intesa tra l'ex giocatore dell'Az Alkmaar e il City era già stata raggiunta e porterà l'olandese quasi a raddoppiare il suo ingaggio al Milan, arrivando a toccare quota 7 milioni di euro a stagione per un contratto di cinque anni.

Ora è arrivata anche quella con il Milan, che aveva rifiutato una prima proposta da 55 milioni di euro più 5 di bonus e aveva tenuto duro sulla richiesta da 75 milioni di euro, aspettando il rilancio da parte dei Citizens. Il punto di incontro per definire l'operazione è stato trovato nelle prime ore del giorno di mercoledì (4 giugno) intorno ai 70 milioni di euro bonus compresi, cifra dell'accordo di massima tra le parti (da ricordare che l'AZ Alkmaar si è riservato il 10% sulla plusvalenza derivante da un'eventuale cessione): Reijnders è pronto a salutare il Milan, il Manchester City lo aspetta per una nuova avventura.