Sarà una lunga estate per i tifosi del Milan. Il club rossonero ha affidato alle capacità di Igli Tare e Massimiliano Allegri la restaurazione di un gruppo segnato dagli errori commessi nell’ultima stagione. Il clima da “fuori tutto” è la somma dell’esclusione dalle coppe europee e dal sentiment di diversi giocatori. La linea era chiara a tutti fin dall’inizio, al Milan esistono i giocatori importanti ma non gli incedibili. Rafael Leao, in realtà, appartiene a una categoria tutta sua: è l’ultimo dei giocatori sul quale il Milan sarebbe disposto a fare un sacrificio.



Ascolta "Milan, messaggio chiaro al Bayern Monaco: per Leao servono almeno 95 milioni. Allegri ha un piano" su Spreaker.

NESSUN AUT AUT - Partiamo con ordine mettendo in chiaro due aspetti: l’interesse del Bayern Monaco per Leão è concreto e allo stesso tempo Allegri è convinto che il portoghese non sarà ceduto e sta costruendo la sua squadra su una possibile evoluzione tattica di Rafa. Il papà Antonio ha incontrato con un altro agente i dirigenti del club bavarese prima della finale di Champions League. Da quel momento in poi non ci sono stati sviluppi, né tantomeno il ragazzo è andato da Tare per chiedergli di essere ceduto. Zero.

95 MILIONI - La linea che emerge ora è chiara: salvo offerte davvero irrinunciabili Leão resterà in rossonero e sarà il simbolo del nuovo Milan. E per offerta irrinunciabile si intende una proposta da 95 milioni di euro in su. Nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni sul possibile inserimento di una contropartita tecnica da parte del Bayern Monaco ma sia Coman che Goretzka hanno stipendi troppo alti per i parametri rossoneri.