Milan, su Theo Hernandez nuovo assalto dell'Al-Hilal: le ultime

Incassato il no di Osimhen, l'Al-Hilal torna in pressing su Theo Hernandez. Dopo aver trovato un accordo con il Milan per circa 35 milioni di euro, attraverso un intermediario il club allenato da Simone Inzaghi è ancora al lavoro per cercare di convincere il terzino sinistro francese ad accettare il trasferimento in Arabia Saudita.

Finora il calciatore ha preso tempo, anche perché preferirebbe rimanere in Europa. Dalla Spagna è arrivato un interessamento da parte dell'Atletico Madrid, ma il club allenato da Diego Pablo Simeone non è intenzionato a pareggiare l'offerta dell'Al-Hilal. Motivo per cui il Milan privilegia la soluzione araba.

Classe 1997, Theo Hernandez arriva al Milan dal Real Madrid per 22,8 milioni di euro nel mercato estivo del 2019. In sei stagioni con la maglia rossonera ha raccolto 262 presenze con 34 goal (record per un difensore) e 45 assist. Il suo contratto scade tra un anno a giugno 2026 con un ingaggio da 4 milioni di euro netti all'anno.