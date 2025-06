Milan, Pellegrino al Boca Juniors: documenti firmati, le cifre dell'operazione

Marco Pellegrino dal Milan al Boca Juniors, affare fatto. Nelle scorse ore sono stati firmati tutti i documenti con il club argentino, Tare ha concluso un'operazione in uscita che genererà una piccola plusvalenza. Gli xeneizes hanno vinto una concorrenza importante di club argentini tra i quali l'Huracan.

LE CIFRE FINALI - Il Milan incasserà 4,5 milioni di base fissa dal Boca Juniors e avrà diritto al 10% sulla futura rivendita per Marco Pellegrino. il difensore argentino era arrivato in Italia e al Milan nell'estate del 2023 per 3 milioni dal Platense.