Milan, Pellegrino verso il Boca Juniors: cifre e dettagli

Il futuro di Marco Pellegrino può essere ancora in Argentina. Come viene riportato dalle fonti provenienti dal paese sudamericano e confermato da Calciomercato.com, il 22enne centrale – attualmente in prestito all’Huracan dal Milan sino al prossimo 30 giugno 2025 – è finito nel mirino del Boca Juniors.

Il club argentino ha già aperto i primi colloqui per il classe 2002, intavolando una trattativa con la stessa società rossonera – proprietaria del cartellino -. Nel corso degli ultimi giorni, ci sono stati dei contatti diretti fra il Milan e il Boca Juniors, con i meneghini pronti a cedere il difensore per una cifra congrua al suo valore.

Allo stato attuale dei fatti, l’intenzione del club di Via Aldo Rossi è di non prestare nuovamente Pellegrino, ma di cederlo a titolo definitivo per una cifra vicina ai 4,5 milioni di euro. Si tratta, con una lieve differenza economica da limare fra i due club. Differenze che si stanno assottigliando sempre più, con il Milan che manterrà il 10% della futura rivendita. Boca che si è avvicinato alle richieste dei rossoneri da circa 5 milioni di euro e Pellegrino che rimarrà in Argentina.