Milan, Reijnders-Manchester City: scatta il conto alla rovescia. Tre giorni e chiude la prima finestra di mercato

Scorrono inesorabili i titoli di coda sull’avventura di Tijjani Reijnders al Milan. Nel corso delle ultime giornate, infatti, il Manchester City ha trovato un accordo totale con il club di Via Aldo Rossi sulla base di un trasferimento a titolo definitivo: saranno 55 i milioni di euro di base fissa che i Citizens verseranno nelle casse dei rossoneri, senza considerare che nell’intesa fra le due società esistono dei bonus (personali e di squadra) che possono permettere al Milan di incassare altri 15 milioni. L’AZ Alkmaar, inoltre, avrà diritto al 10% della plusvalenza realizzata dal club rossonero che aveva acquistato il centrocampista olandese due estati fa per 20 milioni di euro più 5 di bonus.

FRA PLUSVALENZA E STRATEGIE – Un vero e proprio affare per il Milan che è pronto a rinunciare al migliore centrocampista dell’ultima Serie A per una cifra assolutamente importante. Cifra che andrà a sanare il bilancio economico - altrimenti lievemente in rosso - di quest’annata appena terminata, una stagione che vede i rossoneri chiudere nuovamente in attivo, un risultato positivo che verrà registrato per la terza volta consecutiva grazie alla cessione di Reijnders al Manchester City e alla netta plusvalenza che aggiornerà la voce ricavi all’interno del bilancio meneghino. Inoltre, la base fissa più bassa – rispetto alle attese – permetterà al Milan di abbassare la cifra che verrà versata all’AZ una volta definito il trasferimento in Inghilterra del centrocampista olandese.

TEMPISTICHE – Reijnders è attualmente impegnato con la Nazionale olandese – oggi, sabato 7 giugno, sfiderà la Finlandia in un match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, ma l’affare non è assolutamente a rischio, seppur le tempistiche stiano cominciando a divenire sempre più brevi. Infatti, fra soli 3 giorni – il 10 giugno – terminerà la prima sessione ufficiale di questo calciomercato, una finestra ufficializzata in passato dalla FIFA in vista del Mondiale per Club. Un’occasione per tutti i club di rinforzarsi per l’importante appuntamento statunitense e per la prima edizione con il nuovo format di questa rassegna iridata.

ORA LE VISITE MEDICHE – Come dicevamo, tuttavia, il Manchester City aveva previsto tali tempistiche. L’accelerazione e l’accordo con il Milan erano frutto di una strategia precisa: al termine della partita odierna, infatti, il 26enne centrocampista volerà alla volta di Manchester dove nella giornata di domenica effettuerà le già fissate le visite mediche con la formazione di Guardiola. Per Reijnders è pronto un contratto fino a luglio 2030 a circa 7 milioni di euro a stagione, ovvero esattamente il doppio rispetto a quanto percepito attualmente al Milan. Guardiola avrà il sostituto prescelto di Kevin De Bruyne (sempre più a un passo dal Napoli a parametro zero). Per il Milan, intanto, è già tempo di pensare al futuro e trovare un rimpiazzo che si adegui allo stile di gioco e alla filosofia di Massimiliano Allegri.