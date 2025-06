Milan, rifiutata la prima offerta del Chelsea per Maignan: atteso rilancio all’inizio della prossima settimana

Il Chelsea ha rotto gli indugi su Maignan ed è entrato nella fase operativa. Il portiere francese del Milan è l’obiettivo numero uno per Enzo Maresca che non si fida più di Robert Sanchez e vuole un interprete di un livello più alto e che possa regalare una maggiore affidabilità a tutta la squadra.Â

MAIGNAN APRE - Il richiamo della Premier League e la possibilità di giocare la prossima Champions League sono due elementi che hanno fatto breccia nel cuore di Maignan. La destinazione Chelsea piace molto al nazionale francese cha ha informato il Milan della sua apertura al trasferimento.

RIFIUTATA - Il Chelsea ha presentato una prima offerta che con i bonus non si avvicina nemmeno a 20 milioni. Il Milan l’ha rispedita al mittente perché ne vuole una che si avvicini a quota 30. Memorizzate le condizioni, il Chelsea ha già avvisato il club rossonero della volontà di effettuare un rilancio all’inizio della prossima settimana, a ridosso della chiusura del 10 giugno della finestra di calciomercato aperta dalla FIFA per i campionati che hanno squadre al Mondiale per Club.

DENTRO O FUORI- Lunedì sarà il giorno della seconda offerta del Chelsea, quella da dentro o fuori perché in caso di secondo “no” da parte del Milan allora i Blues cambierebbero obiettivo per la porta. Maignan attende sviluppi con la consapevolezza che potrebbe anche rimanere al Milan fino a fine contratto, ovvero fino luglio del 2026.