Milan, rivoluzione in attacco: Jovic tra Cruz Azul e Botafogo, Camarda via in prestito

Da quando ha assunto la carica di nuovo direttore sportivo del Milan Tare sta lavorando h24 per costruire un Milan competitivo per tornare a recitare un ruolo da protagonista. Conclusa l'operazione Modric il dirigente albanese sta lavorando ad alcune uscite per alleggerire la rosa dagli elementi che non rientrano nel progetto tecnico di Allegri. Quella di Pellegrino al Boca Juniors è un'operazione definita tanto che siamo alla stesura dei documenti, il prossimo a fare le valige potrebbe essere Jovic.

DUE CLUB IN CORSA- L'ottimo finale di stagione, impreziosito dalla doppietta nel derby di coppa Italia contro l'Inter, non ha cambiato di molto la percezione che la dirigenza ha di Luka Jovic. Il Millan ha ancora due settimane di tempo per capire se sia il caso o meno di esercitare la clausola per il rinnovo annuale dell'attaccante serbo che però si aspetta un biennale secco da parte del club rossonero senza opzioni. Allo stato attuale lo scenario più concreto è quello dell'addio a fine stagione con l'ex attaccante Fiorentina che ha già sul tavolo due proposte importanti da valutare: una, importante del Cruz Azul e l'altra dai campioni in carica della Copa Libertadores, il Botafogo. L'attaccante classe 1997 ha aperto a entrambe le soluzioni con i messicani in vantaggio sui brasiliani.

CAMARDA IN PRESTITO - Un primo confronto è andato in scena nei giorni scorsi e quello ne faranno seguiti altri per capire quello che sarà il futuro di Francesco Camarda. L'agente Beppe Riso è in costante contatto con la dirigenza rossonera per l'enfant prodige Camarda: l'ipotesi più concreta è quella di un prestito preferibilmente in serie A. Con l'addio a titolo definitivo di Jovic e con la cessione a titolo temporaneo di Camarda il Milan tornerà sul mercato per ottenere un attaccante di valore che possa affiancare Gimenez nella prossima stagione.