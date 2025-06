Milan, se parte Maignan sale la candidatura di Svilar: possibile scambio con Saelemaekers

Il Milan guarda già al dopo Mike Maignan e il profilo che più piace alla dirigenza del club di via Aldo Rossi è quello di Mile Svilar, portiere della Roma protagonista di una grandissima stagione in Serie A. Con la brusca accelerata del Chelsea nella trattativa per l'estremo difensore rossonero (QUI I DETTAGLI), la dirigenza del Diavolo si è mossa da ormai qualche giorno per cercare un portiere che non faccia rimpiangere Mike.

Il nome caldo è quello di Svilar, che in questa stagione ha incantato i tifosi giallorossi, e non solo, a suon di parate. Visto il grande exploit del giocatore, però, la Roma non ha alcuna intenzione di cedere il belga, anche se bisogna trovare la quadra per il rinnovo di contratto. Svilar percepisce, infatti, circa 1 milione di euro netto a stagione e il suo accordo con i giallorossi scade nel 2027. Le parti stanno, quindi, lavorando per arrivare al prolungamento, anche se c'è ancora distanza. L'offerta della dirigenza è di 3 milioni di euro, mentre la richiesta del giocatore si aggira intorno ai 4.

Intanto, il Milan segue con grande attenzione l'evolversi della situazione e come appreso in esclusiva da Calciomercato.com, il ds Tare proverà a prendere il portiere belga, inserendo nell'operazione il cartellino di Alexis Saelemaekers, che ha disputato la scorsa stagione in prestito alla Roma. Ricordiamo che negli scorsi giorni, a Casa Milan, era andato in scena un vertice di mercato tra la dirigenza rossonera e quella giallorossa, che aveva portato alla fumata nera per la cessione a titolo definitivo dell'esterno belga.

LE ALTERNATIVE - Oltre al nome di Svilar in casa Milan piace Marco Carnesecchi dell’Atalanta e, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, occhio anche a Zion Suzuki del Parma. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, poi, il ds Tare avrebbe già bloccato Vanja Milinković-Savić del Torino.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui