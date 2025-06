Milan, senti il ct della Croazia: "Modric sceglierà un club dove potrà giocare con continuità"

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al passaggio di Luka Modric al Milan. Per la firma sul contratto sarà solo una questione di ore, al momento il tecnico croato risponde così:

Su Luka Modric al Milan: "Luka ha ambizioni, sceglierà un club dove potrà giocare a un buon ritmo, non solo per sé, ma anche per la nazionale. Luka deciderà cosa è meglio per lui, ora è con la nazionale”.