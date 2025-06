Milan, sfuma un incasso da 35 milioni: Theo Hernandez dice no all'Al Hilal, vuole l'Atletico Madrid

Theo Hernandez-Al Hilal, fumata nerissima. A nulla è valso il tentativo di persuadere il terzino francese da parte del nuovo tecnico Simone Inzaghi in un contatto diretto telefonico andato in scena venerdì scorso. La comunicazione definitiva è arrivata proprio in queste ore, Theo Hernandez ha detto "no" a una proposta da 18 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 3 anni.

FASTIDIO MILAN - Il lavoro diplomatico e certosino della dirigenza rossonera e degli intermediari coinvolti non ha portato ai risultati sperati: alla base del rifiuto di Theo Hernandez ci sono sia delle motivazioni famigliari ma anche il desiderio di misurarsi ancora nel calcio europeo a livelli alti. Il Milan vede così sfumare un incasso da 35 milioni di euro: una cifra importante oltre a una plusvalenza quasi totale. Ecco spiegato il fastidio che serpeggia negli uffici di casa Milan.

VUIOLE L'ATLETICO MADRID - Theo Hernandez ha ribadito ai propri agenti che vuole l'Atletico Madrid. Il club spagnolo dialoga da giorni con il Milan ma offre la metà della cifra proposta dall'Al Hilal e vuole inserire delle contropartite tecniche. A queste condizioni il club rossonero non può dare il via libera e attende che si presentino anche altri club con argomenti. Nel recente summit a Casa Milan, l'agente Quilon aveva ribadito che Theo Hernandez non ha alcuna intenzione di lasciare il Milan a zero nell'estate del 2026. Uno scenario che il Diavolo si augura di scongiurare il prima possibile.