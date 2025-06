Milan, si guarda oltre Maignan e Theo Hernandez: occhi su Perri e Zinchenko

Sono fatti noti che questa prima parte del mercato del Milan sia assolutamente scoppiettante. In particolar modo, il club di Via Aldo Rossi sta considerando sempre più l’opzione di dare l’addio sia a Mike Maignan che a Theo Hernandez, dopo aver salutato già Tijjani Reijnders – direttosi a Manchester, sponda City da Guardiola -.

MAIGNAN E THEO – Il Chelsea si è fatto avanti per Maignan, offrendo una cifra che supera i 20 milioni di euro totali. Le parti proseguono nella trattativa e l’intesa sembra davvero avvicinarsi ora dopo ora. Per quanto riguarda Theo Hernandez (che ha rifiutato la destinazione saudita dell’Al Hilal di Simone Inzaghi), c’è un interesse concreto da parte dell’Atletico Madrid.

I SOSTITUTI – E così, il Milan sta sondando i profili dei sostituti. Per la porta, i rossoneri valutano il profilo di Lucas Perri del Lione. Il classe 1997 è fra i nomi sul taccuino di Tare, secondo quanto riportato da Sky Sport, visto anche il muro della Roma per Svilar e del Parma per Suzuki. Perri si inserisce in una lista assieme a Vanja Milinkovic-Savic, Caprile, Atubolu e Carnesecchi. Per il post Theo, invece, Sky Sport rivela di una valutazione da parte dei meneghini su Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal.