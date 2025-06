Milan, sondaggio del Betis Siviglia per Chukwueze: la situazione

Tra entrate e uscite. Il Milan sta infiammando questa prima sessione di mercato utilizzata come finestra prima dell’avvio del Mondiale per Club. Sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare, infatti, ci sono varie trattative da portare avanti fra riscatti potenziali, cessioni da definire e acquisti da ufficializzare per regalare a Massimiliano Allegri la miglior rosa possibile in vista della prossima annata, che vedrà il club rossonero disputare solamente le coppe nazionali (Coppa Italia e Supercoppa Italiana) oltre al campionato.

CHUKWUEZE IN USCITA? - E alla voce novità nella sezione mercato in uscita, filtra un nuovo interesse nei confronti di uno dei giocatori potenzialmente in uscita per il Milan: Samuel Chukwueze. Per l’esterno nigeriano, infatti, come riporta Sky Sport, è arrivato un sondaggio da parte del Betis Siviglia, squadra spagnola arrivata in finale dell’ultima edizione della Conference League. Nell’ultima annata, Chukwueze ha disputatato 16 partite complessivamente, siglando tre reti e collezionando due assist.