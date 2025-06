Bayern Monaco su Leao: cash più Kim nella proposta al Milan, spuntano altre contropartite

Il Milan di Allegri deve ricostruire una difesa di ferro. Il nuovo allenatore sa benissimo che i campionati si vincono prendendo meno goal e così i dirigenti rossoneri sono pronti ad accontentarlo regalandogli un nuovo difensore centrale. La Gazzetta dello Sport in questo senso fa i nomi di Gila (Lazio), Leoni (Parma), Comuzzo (Fiorentina), Djimsiti (Atalanta) e soprattutto Kim Min-Jae.

Il nazionale sudcoreano è sotto contratto fino a giugno 2028 col Bayern Monaco, che gli riconosce un ingaggio da circa 6,5 milioni di euro netti all'anno. Classe 1996, Kim è arrivato per 50 milioni di euro nel mercato estivo del 2023 dal Napoli, che un anno prima lo aveva pagato 19 milioni di euro dal Fenerbahce. Nelle due stagioni in Germania ha raccolto 79 presenze con 4 goal, 2 assist e un centinaio di giorni di stop per 5 diversi infortuni.

Il cartellino di Kim viene valutato sui 30 milioni di euro. Il Bayern potrebbe offrirlo come parziale contropartita tecnica (più una cinquantina di milioni) per provare a prendere l'attaccante portoghese del Milan, Rafael Leao.

Non solo: secondo MilanNews, i bavaresi avrebbero messo il Milan davanti ad una scelta di contropartite a cui aggiungere un conguaglio economico. I nomi sarebbero quelli di Kim, appunto, del centrocampista Leon Goretzka e dell'ala Kingsley Coman.

Intanto in uscita va registrato l'interesse per il difensore tedesco Malick Thiaw da parte del Bayer Leverkusen, dove gioca il centrocampista svizzero Granit Xhaka, monitorato dal Milan.