Milan su Xhaka: la Lazio dice no per Rovella

Via vai sul mercato del Milan a centrocampo. In uscita l'olandese Tijjani Reijnders è destinato al Manchester City per 55 milioni di euro più altri 15 milioni di bonus. In entrata è praticamente fatta per il croato Luka Modric (40 anni il prossimo 9 settembre), che si svincola a parametro zero dal Real Madrid.

Ma non finisce qui, infatti sul mercato italiano i dirigenti rossoneri non perdono di vista Samuele Ricci del Torino (classe 2001 ex Empoli) e, secondo il giornalista Alfredo Pedullà, incassano il no della Lazio per Nicolò Rovella (classe 2001 ex Juventus) cercato pure dall'Inter.

Mentre all'estero il Milan mette gli occhi su Granit Xhaka. Secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto, il nazionale svizzero è uno dei profili in lista per rinforzare il centrocampo: ancora nessun contatto diretto tra le parti.

Il calciatore è aperto a una nuova esperienza e in estate può lasciare il Bayer Leverkusen.

Classe 1992, Xhaka è sotto contratto fino a giugno 2028 col club tedesco, che lo ha acquistato per 15 milioni di euro dall'Arsenal nel mercato estivo del 2023. Nelle ultime due stagioni in Germania ha raccolto 99 presenze con 6 goal segnati e 9 assist.