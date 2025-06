Milan, ultima idea per il centrocampo: piace Rovella, idee chiare per Allegri

La nuova coppia del Milan formata dal direttore sportivo Igli Tare e dal tecnico Massimiliano Allegri è già costantemente al lavoro per formare quella che sarà la rosa con il quale il tecnico livornese dovrà lavorare dal 7 luglio (giorno del raduno) in poi, per riportare i colori rossoneri ai vertici del calcio italiano, in un’annata priva di qualsivoglia di calcio europeo. Tra definizione di riscatti in entrata e in uscita, cessioni e obiettivi per gli acquisti, il mercato del Milan è già cominciato ad entrare fortemente nel vivo.

VIA REIJNDERS – Non è una novità che in questa finestra di mercato – valida sino al 10 giugno – ci sarà l’addio di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è promesso sposo del Manchester City per una cifra di base fissa che si attesta intorno ai 55 milioni di euro, più alcuni bonus che potranno far lievitare l’incasso negli anni sino a quota 70. Il miglior centrocampista della nostra ultima Serie A lascerà un vuoto importante che il Milan dovrà colmare.

LE IDEE DI ALLEGRI – Lo sappiamo che il calcio di Allegri prevede l’utilizzo di un regista in mezzo al campo che disegni calcio nel suo 4-3-3 patentato. Da Van Bommel a Pirlo, sono tanti i mediani passati sotto le idee di gioco del tecnico livornese e ora il Milan dovrà accelerare per trovare il profilo – meglio se italiano – che possa risultare affidabile alla filosofia di Allegri.

IDEA ROVELLA – L’ultima idea, come riportato da Sky Sport e anticipato nelle scorse settimane da Calciomercato.com, è quella che porta a Nicolò Rovella, play della Lazio e già allenato in passato – per tre partite – da Allegri ai tempi della Juventus. Il mediano biancoceleste (che al momento non apre a trattative per la sua cessione) è uno dei pallini del tecnico livornese, nonché profilo ideale per il centrocampo del futuro del Milan. Il nome del regista della Lazio è in una shortlist di giocatori – insieme a Samuele Ricci del Torino e Hans Nicolussi Caviglia del Venezia, attualmente, per i quali ci sono già stati contatti – che interessano sia alla dirigenza che allo staff tecnico rossonero, pronto a rinforzarsi con una pedina importante e funzionale in mediana.