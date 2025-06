Milan, via al casting per il post Maignan: contatto per Svilar, in lista Milinkovic-Savic e Caprile

Sono ore importanti, probabilmente decisive, per il trasferimento di Mike Maignan al Chlesea. Dopo quattro stagioni in rossonero, con uno Scudetto e una supercoppa Italiana vinta, il portiere francese ha maturato la decisione di lasciare il club rossonero. La spaccatura creatasi a marzo per la questione del rinnovo del contratto non si è sanata nemmeno con il tentativo di Allegri che intorno a Maignan vorrebbe costruire la sua squadra.

CONTATTO PER SVILAR - In attesa della seconda offerta (la prima da 15 milioni era stata rifiutata ndr) del Chelsea che arriverà già in giornata, il Milan si è attivato alla ricerca del potenziale sostituto di Maignan. Giovedì scorso Tare ha incontrato l'entourage di Svilar, capitanato da Lemic, a Casa Milan: il portiere della Roma è sicuramente il preferito per qualità tecniche e prospettive. Nel primo contatto è già stata definita una linea sull'ingaggio: 4 milioni per un quadriennale. Molto più complicata si presenta la negoziazione con la Roma che sta insistendo per raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto con uno dei giocatori più amati dalla tifoseria.

MILINKOVIC-SAVIC E CAPRILE - L'opzione più calda è sicuramente quella che porta a Vanja Milinkovic-Savic: il portiere serbo ha un rapporto straordinario da anni con Igli Tare ed è un candidato serio. Nei giorni scorsi era stato accostato sia al Napoli che al Manchester United senza particolari conferme. Il Milan può esercitare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro o provare a trattare con il presidente Cairo. Al momento, però, Milinkovic-Savic resta la prima alternativa a Svilar. Al Milan piace molto anche il portiere classe 2001 Caprile, protagonista di una grande stagione al Cagliari ma di proprietà del Napoli. Il club isolano può esercitare l'opzione d'acquisto per 8 milioni di euro ma non ha ancora preso una decisone definitiva in attesa anche di capire cosa propone il mercato.

Se siete appassionati di scommesse, non solo sport nella nostra sezione apposita, ma anche i Migliori bonus casino online in Italia: la lista aggiornata a Giugno 2025