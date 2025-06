Milan, si avvicina la cessione di Maignan: nuova offerta del Chelsea, le cifre

Il Chelsea insiste per Mike Maignan. Dopo la prima offerta rifiutata dal Milan negli scorsi giorni - che con i bonus non si avvicinava nemmeno a 20 milioni di euro - il club inglese ha presentato una nuova proposta per cercare di convincere la dirigenza del Diavolo a cedere il portiere francese.

Dopo che i Blues si erano fatti avanti con un'offerta che non aveva soddisfatto il management rossonero, come appreso da Calciomercato.com, il club guidato da Enzo Maresca si è fatto di nuovo sotto per il classe 1995 francese e ha fatto recapitare in quel di via Aldo Rossi una proposta da 15 milioni di euro di base fissa, più 5 di bonus (di cui 3 facilmente raggiungibili e 2 più difficili).

Nonostante il tentativo del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, di cercare di convincere Mike a restare in rossonero, le sirene della Premier League si sono fatte sempre più insistenti. La volontà dell'ex Lille di giocare in Inghilterra e soprattutto la possibilità di disputare la prossima Champions League hanno, poi, giocato in sfavore del club meneghino, che negli scorsi giorni era già stato informato dal portiere francese della sua apertura al trasferimento.

Tra il club inglese e Maignan c'è già un accordo totale per un contratto pluriennale. E' vicina anche l'intesa con il club di via Aldo Rossi, che vista la scadenza del contratto del giocatore (prevista per il 2026) non può permettersi di alzare troppo il muro sulla cessione del proprio portiere.

Sarà decisiva già la giornata di domani e si attende il via libero definitivo del Milan. Il Chelsea ha accelerato nelle ultime ore, forte del fatto che vuole avere a disposizione Mike già per il Mondiale per Club.

