Modric e il Milan: "Telefonate e contatti, ma non ho ancora deciso". Ecco cosa sta succedendo

Luka Modric, stella croata in uscita dal Real Madrid e in procinto di trasferirsi al Milan a parametro zero, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Repubblica Ceca valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026.

Sul suo futuro, Modric non si sbilancia ancora: "Non ho ancora deciso dove proseguire la mia carriera. Non ho preso alcuna decisione, anche se ci sono state telefonate e contatti. Ho messo tutto da parte perché voglio concentrarmi sulla nazionale. Concentrazione compromessa dalle voci? È qualcosa a cui non possiamo sfuggire. Per me personalmente, e credo anche per altri, non compromette la concentrazione".

"Non credo che la influenzi, è quel periodo dell'anno in cui molti giocatori non sanno dove proseguiranno la loro carriera. Non credo che dovrebbe compromettere la concentrazione di nessuno", conclude Modric.

Nonostante le parole diplomatiche di oggi, dettate da una normale prudenza prima delle visite mediche e della firma, il passaggio di Modric al Milan è cosa fatta, come vi abbiamo raccontato, e si concretizzerà a partire da martedì in poi, terminati gli impegni del centrocampista con la Croazia.