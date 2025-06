Mondiali 2026, incubo spareggi per l'Italia: come funzionano e quando si disputano

Il cammino verso la fase finale dei Mondiali 2026 inizia in maniera pessima per l'Italia, con la pesante sconfitta in Norvegia, e si concluderà solamente nel marzo del prossimo anno con gli spareggi intercontinentali. Ma come funzionano le qualificazioni nelle varie confederazioni e qual è il regolamento?

I POSTI PER L'EUROPA - Le partite per le qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2026, che si disputerà tra Canada, Stati Uniti e Messico, decideranno le partecipanti al prossimo torneo iridato, il primo ad essere stato ampliato a ben 48 squadre. Il numero di posti disponibili per ciascuna singola confederazione è dunque aumentato, modificando anche i relativi format di qualificazione che nel caso delle Nazionali europee nello specifico è di 16 posti disponibili.

COME FUNZIONANO GLI SPAREGGI - Le 12 vincitrici dei rispettivi gironi si qualificano direttamente alla fase finale del Mondiale, le seconde saranno costrette agli spareggi, che si disputeranno nel marzo 2026, insieme alle quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25 che non si sono già qualificate. Le 16 squadre vengono suddivise in quattro percorsi, ciascuno con semifinali e finali a gara unica. Successivamente, le nuove 4 vincitrici si qualificheranno per la fase finale del Mondiale. Italia a serio rischio terzo spareggio di fila, dopo quelli persi contro Svezia e Macedonia del Nord.

LE DATE - Le date delle gare a eliminazione diretta sono già state decise: semifinali e finale, 26 e 31 marzo 2026. In ogni raggruppamento ci saranno due teste di serie e due non teste di serie. Le otto teste di serie saranno le otto migliori seconde (ma nei gironi da cinque come quello dell'Italia non verranno conteggiati i punti conquistati contro l'ultima in classifica) e in semifinale sfideranno una non testa di serie.