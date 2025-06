Monza, UFFICIALE: preso Obiang

Pedro Obiang è un nuovo giocatore del Monza. Lo ha comunicato il club brianzolo con una nota pubblicata sul proprio sul proprio sito ufficiale:

Il centrocampista ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni.

Nato ad Alcalá de Henares (Spagna) il 27 marzo 1992 ma naturalizzato equatoguineano, cresce nel Settore Giovanile dell’Atletico Madrid prima di arrivare alla Sampdoria nel 2008.

In blucerchiato debutta in Serie A il 12 settembre 2010 sul campo della Juventus e nonostante la giovane età si mette subito in luce per le sue doti fisiche e tecniche.