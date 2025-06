Napoli, Conte non si ferma a De Bruyne: per i bookmaker vicini i colpi David e Frattesi, in quota sogno Donnarumma

Napoli protagonista in campo e non solo. La dirigenza azzurra insieme a mister Conte, festeggiato il quarto scudetto, sono già a lavoro per rinforzare la squadra e puntare in grande in vista della prossima stagione. Oltre a Kevin De Bruyne, colpo per il quale manca solo l’ufficialità, secondo i bookmaker è molto vicino Jonathan David, attaccante in scadenza con il Lille, offerto a 1,85 su Sisal, mentre sale a 2,50 su Better l’arrivo in Campania di Davide Frattesi, prescelto di Conte per rinforzare il centrocampo. Per la difesa il nome nuovo è Sam Beukema del Bologna, anche lui offerto a 2,50, mentre si sale leggermente, a 2,75, per Alejandro Garnacho, già vicino al club nel mercato invernale e in rottura con il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim.

La ciliegina sulla torta di un’estate che si preannuncia molto calda, prende il nome di Gianluigi Donnarumma. Il capitano della Nazionale è in attesa di risposta dal PSG per il rinnovo del contratto, e un ritorno in Italia, precisamente nella “sua” Campania, si gioca a 15 volte la posta.