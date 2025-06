Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato così da Palazzo Petrucci a Napoli per presentare i due ritiri estivi che la società azzurra affronterà quest’estate, un mese che li vedrà preparare la prossima stagione, un’annata che il Napoli vivrà da campione d’Italia dopo l’ultimo Scudetto – il quarto della propria storia – vinto alla 38a giornata.

CONTE - "Le cose quest'anno sono andate benissimo, di lusso. Conte è stato bravo a far fronte a tutti gli incidenti che possono capitare e quest'anno sono stati numerosi. Conte è stato sempre all'altezza della situazione riuscendo a risolvere ogni problema che forse noi pensavamo fosse difficile da risolvere. Quindi merito a Conte se siamo arrivati fino in fondo e se abbiamo vinto uno scudetto che qualcuno diceva 'ma, però, quest'anno i club sono deboli'...falso, falsissimo! Quest'anno è stato un campionato della Madonna per tutto il rispetto della Madonna. Tutte le squadre si sono attrezzate, Bologna e Lazio erano molto forti, la Roma con Ranieri ha vinto il suo scudetto. La classifica non vuol dire nulla, è vero a volte si è vinto con 102 punti, noi siamo arrivati una volta a 91, ma io altrove non è che abbia visto tutti questi punteggi".

LA CRISI DEL CALCIO E IL MERCATO - "Non ci dimentichiamo una cosa fondamentale. Le istituzioni calcistiche non si sono rese conto che il calcio è in crisi. Se la Gran Bretagna, il campionato più ricco, perde 750 milioni di sterline ogni anno, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Se DAZN abbandona per strada la Francia...se si vince con 20 punti di vantaggio sulla seconda, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Dico da troppo tempo che gli stati generali del calcio andrebbero aperti non per far piacere alle istituzioni, ma solo per chiarire a noi stessi che non stiamo lì a fare il teatrino per gli altri. Un'altra cosa, non fate domande sul mercato perché qui noi educatamente dobbiamo fare un assist al Trentino e all'Abruzzo. Noi stiamo sul mercato e prima di un mese non ne sapremo nulla. Voi tutti i giorni scriverete che stiamo comprando 50 giocatori. Quando vi leggo mi faccio un sacco di risate, abbiamo già comprato 70 giocatori, tutti quelli sul mercato sono già del Napoli, quindi inutile parlarne, avete scritto tutto voi...".

DE BRUYNE E... - "L'operazione per De Bruyne è nata tre mesi fa. Non è la mia operazione più importante però. De Bruyne è un fuoriclasse anche con una età avanzata. Un tassello in una squadra che dovrà essere potenziata perché avremo quattro competizioni. Ci saranno parecchie aggiunte, ci piace lavorare bene".