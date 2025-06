Napoli, Osimhen rifiuta la proposta dell'Al-Hilal: il Galatasaray torna in corsa per l'attaccante

Victor Osimhen ha rifiutato la proposta dell'Al-Hilal. La squadra saudita, dopo aver presentato un'offerta da circa 65 milioni più 5 di bonus, aveva accettato di pagare la clausola rescissoria da 75 milioni al Napoli. La palla è poi passata al calciatore che, una volta tornato in Nigeria, si è preso un giorno per decidere sul suo futuro.

IL GRANDE RIFIUTO - Alla fine, come riporta Fabrizio Romano,Osimhen ha detto no. Non è bastata l'offerta da circa 30 milioni a stagione per convincere il calciatore di proprietà del Napoli a raggiungere Simone Inzaghi in Arabia Saudita. Il Napoli era riuscito a ottenere il pagamento della clausola dopo aver detto no alla prima proposta,convinto che gli arabi avrebbero poi raggiunto la cifra richiesta. Il rifiuto di Osimhen, però, ha cambiato le carte in tavola e ora si aprono le porte a nuove ipotesi, non ultima quella del Galatasaray, che ci aveva già provato prima dell'offensiva dell'Al-Hilal.

TURCHIA - In questa stagione Osimhen ha giocato in Turchia, segnando 37 goal in 41 partite, con 8 assist in tutte le competizioni. Numeri che certificano un livello top da parte dell'attaccante nigeriano. E ora proprio il Galatasaray potrebbe insistere per ingaggiarlo, anche se difficilmente pagando i 75 milioni della clausola. La partita rimane aperta.