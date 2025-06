Napoli su Ndoye, parla l'attaccante: "E' bello sapere del loro interesse"

Dopo una stagione da protagonista con il Bologna, su Dan Ndoye si sono accesi i riflettori del mercato. L'attaccante esterno classe 2000 ha estimatori all'estero ma piace soprattutto al Napoli, che già ci aveva provato a gennaio dopo la cessione di Kvaratskhelia ma i rossoblù avevano alzato un muro. Adesso se ne può parlare, il Bologna non vorrebbe vendere i suoi gioielli ma di fronte a offerte considerate irrinunciabili potrebbero sedersi a trattare; i due club hanno già avuto dei contatti per lui, Beukema e Lucumì, che ha una clausola rescissoria di 28 milioni di euro.

NAPOLI SU NDOYE, LE PAROLE DELL'ATTACCANTE - In questi giorni Ndoye è impegnato con la nazionale svizzera con la quale ha segnato nell'amichevole vinta 4-2 col Messico e la notte tra martedì 10 e mercoledì 11 giugno affronterà gli Stati Uniti. Nel corso della conferenza stampa l'attaccante del Bologna ha risposto così a una domanda sul suo futuro: "Non so dove giocherò. Non si sa mai nel calcio. Al momento penso solo alla Nazionale. Napoil? Quando una squadra che vince il campionato con un allenatore come Conte ti vuole è sempre una cosa bella".

I NUMERI DI NDOYE CON IL BOLOGNA - In una delle migliori stagioni della carriera, Ndoye ha totalizzato 41 partite considerando campionato e coppe, alle quali si aggiungono 9 gol e 6 assist. Il contratto dello svizzero è in scadenza a giugno 2027, la valutazione che fa il Bologna supera i 30 milioni di euro con la speranza che nessun club possa farsi avanti per il giocatore e che rimanga in rossoblù almeno per un'altra stagione. Il Napoli intanto è lì e presto potrebbe aumentare il pressing, Ndoye ha già strizzato l'occhio.