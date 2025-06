Napoli su Trevoh Chalobah 10 anni dopo l'arrivo di suo fratello sempre dal Chelsea

Il mercato del Napoli si muove anche in difesa. Oltre all'arrivo già pianificato del giovane italiano classe 2004 Luca Marianucci dall'Empoli, il club del presidente Aurelio De Laurentiis vuole regalare un altro centrale ad Antonio Conte. In Serie A l'obiettivo è l'olandese del Bologna, Sam Beukema (classe 1998) in alternativa a Gatti (Juventus) e Scalvini (Atalanta).

La pista all'estero porta a Trevoh Chalobah, come si legge sulla Gazzetta dello Sport. Classe 1999, l'inglese è sotto contratto fino a giugno 2028 con il Chelsea, che lo scorso gennaio lo ha richiamato dal prestito al Crystal Palace per sopperire all'emergenza infortuni con cui era alle prese la squadra allenata dall'italiano Enzo Maresca. Prodotto del settore giovanile, Trevoh Chalobah si è affacciato alla prima squadra ai tempi di Antonio Conte, che però non lo ha fatto mai giocare.

Curiosità: dieci anni fa, nel mercato estivo del 2015, sempre dal Chelsea il Napoli ingaggiò in prestito suo fratello maggiore Nathaniel Chalobah, centrocampista classe 1994. Nella prima stagione con Maurizio Sarri in panchina collezionò 9 presenze tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. In quest'ultima competizione giocò le uniche due gare dall'inizio, tra cui quella vinta 5-2 contro il Legia Varsavia, a cui segnò il suo unico goal in maglia azzurra.