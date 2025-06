Betis, UFFICIALE il riscatto di Natan: 10 milioni in cassa per il Napoli

Natan Bernardo de Souza, conosciuto semplicemente come Natan, lascia a titolo definitivo il Napoli e diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Real Betis. Il club spagnolo, che lo aveva prelevato in prestito, ha annunciato di aver esercitato l'opzione per il riscatto del giocatore. Di seguito la nota pubblicata dal Napoli sul proprio sito ufficiale:

"La SSC Napoli comunica che il Real Betis Balompié ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del calciatore Natan Bernardo de Souza.

A Natan va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera sportiva".