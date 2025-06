La Francia di Didier Deschamps ha conquistato il terzo posto in UEFA Nations League superando nella finalina di Stoccarda la Germania di Julian Nagelsmann con il punteggio di 2-0: decisive le reti di Kylian Mbappè - al 50° centro con i Blues - in chiusura di primo tempo e quella di Michael Olise a pochi minuti dal triplice fischio. Partita gradevole sin dalle prime battute, con i tedeschi che partono forte e sfiorano più volte il goal del vantaggio con Adeyemi, Woltemade e Wirtz - che centra il palo della porta di Mike Maignan; a passare sono però i Blues con Kylian Mbappé a pochi secondi dalla comunicazione del recupero della prima frazione. Nel secondo tempo la Germania ci prova e troverebbe anche il gol del pareggio con il neo-entrato Undav, rete però annullata per fallo di Fullkrug su Rabiot. Dopo questa occasione gli uomini di Nagelsmann creano sempre meno e anzi, a poco più di cinque minuti dal 90esimo, subiscono il gol del definitivo 2-0 in contropiede, con Mbappé che serve Olise per la più semplice della marcature.

TABELLINO

GERMANIA-FRANCIA: 0-2

MARCATORI: 45' Mbappé (F), 84' Olise (F)

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Koch, Tah, Raum (65' Mittelstadt); Gross (73' Kehrer), Goretzka (65' Bischof); Woltemade (46' Undav), Wirtz, Adeyemi (79' Gnabry); Fullkrug. All. Nagelsmann.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Badé, L. Hernandez, Digne; Rabiot, Tchouameni (69' Koné); Kolo Muani (69' Doué), Cherki (69' Olise), Thuram (90' Guendouzi); Mbappe. All. Deschamps

ARBITRO: Kruzliak (Slovacchia)

AMMONITI: Digne (F), Raum (G), Adeyemi (G), Tah (G), L. Hernandez (F)

ESPULSI:

GOAL E AZIONI SALIENTI

84'- RADDOPPIO DELLA FRANCIA! Contropiede della Francia guidato da Mbappé: a tu per tu con Ter Stegen il giocatore del Real Madrid serve Michael Olise, che deve solo apoggiare il pallone in rete.

74' - Subito propositivo l'MVP dell'ultima finale di Champions League Desiree Doué: gran botta da fuori, blocca Ter Stegen.

70' - Ancora una volta vicino al goal Marcus Thuram: questa volta però è bravo Ter Stegen a intercettare la conclusione del giocatore dell'Inter, allungandosi sulla propria destra.

59' - Marcus Thuram centra il palo della porta di Ter Stegen, su suggerimento di Kolo Muani in seguito a un contropiede.

55' - Annullato il goal del pareggio della Germania - realizzato dal neo-entrato Undav - che era arrivato su pallone perso di Rabiot in seguito a contatto con Fullkrug, ravvisato come falloso dopo revisione al VAR.

47' - Kylian Mbappè vicinissimo al goal del raddoppio e della doppietta personale ma il pallone si spegne sull'esterno della rete.

45'+3' - Thuram spreca un rigore in movimento e manda il pallone sopra la porta di Ter Stegen.

45' - FRANCIA IN VANTAGGIO! Kylian Mbappé porta avanti i francesi con una conclusione a giro sul secondo palo: Ter Stegen tocca ma non basta. Per il giocatore del Real Madrid si tratta del 50esimo centro con la Nazionale transalpina.

43' - Gran parata di Maignan su Woltemade, che aveva colpito a botta sicura su cross dalla sinistra di Raum.

36' - Su palla persa di Cherki la Germania sfiora il goal: palo centrato da Wirtz a Maignan battuto.

30' - Dopo revisione al VAR, Kruzliak revoca un calcio di rigore alla Germania, inizialmente concesso per atterramento di Adeyemi da parte di Maignan in uscita. Ammonizione per simulazione per il giocatore del Borussia Dortmund.

24' - Ci prova ancora Adeyemi dall'interno dell'area di rigore ma la conclusione viene smorzata: blocca Maignan.

22' - Seconda parata in serie per l'estremo difensore tedesco che vola sul colpo di testa di Badè - svettato sugli sviluppi di calcio d'angolo.

21' - Chiamato in causa anche Ter Stegen, costretto a intervenire sulla conclusione da posizione defilata di Cherki.

6' - E' ancora Adeyemi a creare pericoli ma dopo essere rientrato sul sinistro, il tiro del giocatore del Borussia Dortmund centra Maignan.

5' - Adeyemi, servito in profondità, non riesce a tirare. Sul pallone di avventa Fullkrug ma Digne salva quasi sulla linea di porta.

2' - Germania subito vicino al goal del vantaggio con Woltemade, fermato da Maignan a tu per tu con il portiere francese - su suggerimento di Fullkrug.

