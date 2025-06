Neymar positivo al Covid-19: la nota ufficiale del Santos

Il Santos ha comunicato che Neymar è risultato positivo al Covid-19, attraverso una nota ufficiale:

“Dopo aver manifestato sintomi febbrili giovedì, Neymar Jr è stato sottoposto a esami di laboratorio. A seguito di una valutazione del dipartimento medico del Santos FC, è stata confermata un’infezione da Covid-19″.

Finora sfortunatissimo il ritorno di Neymar in Patria: il campione brasiliano ha avuto tantissimi infortuni e ora è risultato positivo al Covid-19. A gennaio il fuoriclasse brasiliano ha deciso di lasciare l’Al Hilal per tornare al Santos, club nel quale ha giocato da ragazzo prima di essere acquistato dal Barcellona nel 2013. Da quando è tornato al Santos ha messo a referto 3 gol e 3 assist in 14 presenze.